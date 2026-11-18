Каждая ежедневная порция газировки с 20 граммами сахара повышает риск развития диабета на 25%, а пакетированного сока — на 5%. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Лентой.ру» .

В банке колы объемом 0,33 литра содержится 35–40 граммов сахара, что вдвое превышает суточную норму ВОЗ. Врач Нурия Дианова объяснила, что при употреблении такого напитка уровень глюкозы мгновенно взлетает, заставляя поджелудочную железу работать на износ, пишет НСН.

При ежедневных скачках сахара клетки перестают реагировать на инсулин, железа истощается, что приводит к преддиабету и полноценной патологии.

Энергетики врач назвала еще более коварными из-за сочетания сахара с кофеином, который заставляет сердце биться в ускоренном ритме. К самым вредным источникам жидкого сахара она также отнесла пакетированные соки, холодный чай и кофейные коктейли.