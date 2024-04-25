Врач Дианова посоветовала есть с порцией шашлыка большое количество зелени | 360°

25 апреля 2024, 16:29
Врач Дианова посоветовала есть с порцией шашлыка большое количество зелени
Близятся майские праздники — традиционное время для поездок на природу и приготовления мяса на углях. Как правильно есть данное блюдо, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Ридусом».
По ее словам, прием пищи должен включать 100-150 граммов шашлыка, такое же количество гарнира со сложными углеводами и около 200 граммов овощей.
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Врач посоветовала разбавлять порцию большим количеством свежей зелени. Она снижает вредное воздействие канцерогенов на кишечник.
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