Врач Дианова посоветовала есть с порцией шашлыка большое количество зелени | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 16:29 Врач Дианова посоветовала есть с порцией шашлыка большое количество зелени

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Близятся майские праздники — традиционное время для поездок на природу и приготовления мяса на углях. Как правильно есть данное блюдо, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Ридусом».

По ее словам, прием пищи должен включать 100-150 граммов шашлыка, такое же количество гарнира со сложными углеводами и около 200 граммов овощей.

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Врач посоветовала разбавлять порцию большим количеством свежей зелени. Она снижает вредное воздействие канцерогенов на кишечник.