Врач Деревянкина: суточная норма соли не должна превышать чайную ложку

Переизбыток соли в рационе приводит к нарушениям сердечного ритма и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Суточная норма не должна превышать одну чайную ложку, сообщила врач-кардиолог Диана Деревянкина в беседе с Life.

По словам специалиста, также для профилактики болезней сердца рекомендуется есть не менее 400 граммов фруктов и 400 граммов овощей в день. Употребление насыщенных жирных кислот, в том числе говядины, баранины, свинины, лучше ограничить.

Кроме того, продлить молодость и поддержать сердечно-сосудистую систему помогут отказ от вредных привычек, занятия спортом и контроль уровня холестерина в крови, отметила врач.

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