Врач Демьяновская рассказала о признаках раннего выявления сахарного диабета 2-го типа

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала Life.ru о признаках раннего выявления сахарного диабета 2-го типа, которые могут проявиться еще до того, как анализы покажут отклонения.

По ее словам, на начальном этапе возникает инсулинорезистентность — снижение чувствительности клеток к инсулину. Поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, синтезируя больше инсулина, чтобы компенсировать «сопротивление» клеток. В этот период уровень глюкозы натощак еще может оставаться нормальным.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на факторы риска даже при нормальных показателях глюкозы: лишний вес, малоподвижный образ жизни, наследственную предрасположенность, проблемы со сном и высокий уровень стресса. Для ранней диагностики Демьяновская советует пройти расширенное обследование, включающее анализы на гликированный гемоглобин, инсулин, индекс HOMA-IR и глюкозу с нагрузкой.

«Изменение образа жизни на раннем этапе — повышение физической активности, нормализация веса, оптимизация питания — может предотвратить развитие осложнений диабета», — отметила медик.