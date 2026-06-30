Врач Демьяновская предостерегла от выбора неподходящей дистанции для детских забегов

Врач Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО обратила внимание на необходимость учета возрастных ограничений, уровня подготовки и состояния здоровья при выборе соревнований для ребенка.

Доктор подчеркнула, что массовые забеги могут быть полезны для детей, так как развивают интерес к спорту, выносливость, дисциплину и уверенность. Однако она акцентировала внимание на том, что дистанция должна соответствовать возрасту, уровню физической подготовки и состоянию здоровья ребенка, отметил RT.

Если расстояние слишком большое, а темп высокий, детский организм может испытать значительный стресс. Система терморегуляции, сердце, сосуды и легкие у детей еще продолжают развиваться, поэтому чрезмерные нагрузки переносятся хуже, чем у взрослых.

Ранее фитнес-тренер Екатерина Алпатова рекомендовала в жаркую погоду не отказываться от спорта полностью, но выбирать занятия без чрезмерной нагрузки на организм и сердечно-сосудистую систему.