Врач Демидик предупредил о рисках при приеме таблеток от головной боли

Головная боль часто не требует сложных обследований и может быть скорректирована изменением образа жизни. Однако мигрень — это неврологическое заболевание, которое нуждается в наблюдении и профилактической терапии. Об этом сообщил терапевт Дмитрий Демидик в беседе со «Свободной прессой» .

По его словам, появление определенных тревожных симптомов, так называемых красных флагов, требует немедленного обращения к врачу. Особенно это касается случаев частого головокружения, когда необходим комплексный подход для выявления причины.

Доктор отметил, что самостоятельный и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может привести к развитию лекарственно-индуцированной головной боли. Это состояние усложняет лечение и ухудшает самочувствие пациента. Поэтому при появлении настораживающих симптомов важно не откладывать визит к специалисту.