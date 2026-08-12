Врач дал 5 советов для уменьшения отеков

Врач Кузнецов: при отеках съедать не более 5 гр соли в сутки и сократить калории

Рано или поздно каждый россиянин может столкнуться с такой проблемой, как отеки. Парадокс в том, что они часто возникают не от избытка воды, а из-за ее дефицита, рассказал в телеграм-канале врач-эндокринолог Максим Кузнецов.

Он объяснил, что причины отеков в 90% случаев кроются в образе жизни и питании человека. Жидкость в организме могут задерживать углеводы и соль, а также алкоголь, который еще и обезвоживает. Кроме того, играет роль фаза цикла у женщин, длительные перелеты и сидячая работа.

Врач дал пять рекомендаций по уменьшению отеков. Во-первых, не более пяти грамм соли в сутки, причем не только чистой, но и скрытой, которая содержится в твердом сыре, консервах, колбасе и сосисках.

Во-вторых, пить достаточно чистой воды — без сахара и калорий. В-третьих, контролировать потребление ягод и фруктов — не более одной горсти.

В-четвертых, сократить калорийность рациона. Пятый совет — принцип «гарвардской тарелки» использовать хотя бы в двух приемах пищи.

Ранее врач-эндокринолог Павел Баранов рассказал, что отеки также могут возникать из-за нарушений работы сердца, почек или печени.