Эндокринолог Баранов объяснил, почему летом появляются отеки

Врач-эндокринолог Павел Баранов объяснил, что отеки могут быть связаны как с болезнями, так и с обычной задержкой жидкости из-за соли, углеводов или беременности, сообщает Sputnik .

Баранов рассказал, что важно отличать истинные отеки от физиологической задержки жидкости.

По его словам, патологические отеки могут возникать из-за нарушений работы сердца, почек или печени. Их также вызывают воспаление, травмы, аллергические состояния, нарушение лимфооттока и эндокринные причины.

Баранов отметил, что физиологическая задержка жидкости возможна и у здоровых людей. У женщин она нередко возникает во второй фазе менструального цикла, также воду задерживают избыток соли, переедание углеводами и сладким, а у беременных это состояние тоже может быть вариантом нормы.

Если отеки связаны с нарушением здоровья, нужно обращаться к врачу, подчеркнул специалист. Для профилактики обычной задержки жидкости он посоветовал не злоупотреблять солью и простыми углеводами, пить достаточно воды без высокой минерализации и больше двигаться.