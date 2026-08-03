Врач Чурсина назвала грудное вскармливание способом быстрее вернуться к «дородовым объемам»

Кандидат медицинских наук, врач-неонатолог перинатального центра больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой Елена Чурсина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что грудное вскармливание помогает женщинам быстрее вернуться к своему весу и объему до беременности.

Она объяснила, что этот процесс положительно влияет на здоровье матери в долгосрочной перспективе, снижая риск развития сахарного диабета, ожирения, остеопороза и рака молочной железы и яичников.

По словам врача, во время грудного вскармливания вырабатывается окситоцин — гормон радости. Это способствует более быстрому сокращению матки и улучшению эмоционального фона матери, снижая риск послеродовой депрессии.