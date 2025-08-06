Врач Чудинская предупредила о риске нейропатии при дефиците витаминов группы B

Невролог Галина Чудинская сообщила « Известиям », что пациенты с нейропатией часто сталкиваются с онемением, покалыванием, жжением, слабостью в конечностях или повышенной чувствительностью к прикосновениям.

Как пояснила врач, нейропатия — это группа заболеваний, часто проявляющихся как симптом других нарушений в организме. Распространенной причиной является сахарный диабет, повреждающий нервные волокна из-за высокого уровня глюкозы в крови.

По словам медика, дефицит витаминов группы В также может вызвать нейропатию. Особое внимание было уделено недостатку витамина В12, который способен привести к онемению конечностей и нарушению когнитивных функций.

Кроме того, Чудинская отметила, что даже умеренное употребление алкоголя может негативно сказаться на периферической нервной системе, особенно при дефиците нутриентов.