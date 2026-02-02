Врач Чистик сообщила, что морковь не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик сообщила, что морковь не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва, гастрит или энтерит. Об этом написало РИА «Новости» .

По словам Чистик, причина заключается в том, что морковь содержит клетчатку и кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку, сообщило URA.RU.

Кроме того, она отметила, что морковь следует исключить из рациона при мочекаменной болезни, заболеваниях печени, панкреатите, диабете и аллергии.