Врач Чистик предупредила, что свекла может быть опасна для людей с мочекаменной болезнью и гипотонией

Добавлять свеклу в рацион можно не всем. Врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик в беседе с РИА «Новости» рассказала, что этот овощ противопоказан людям с мочекаменной болезнью и гипотонией.
«Свеклу нельзя есть при мочекаменной болезни из-за оксалатов, стимулирующих образование камней, и при гипотонии из-за снижения давления», — цитирует врача сайт «Свободная Пресса».
Чистик также порекомендовала ограничить употребление свеклы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете и аллергии.
