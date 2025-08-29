Врач Чернышова указала на связь сидячего образа жизни и риска диабета

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru заявила, что изменение образа жизни — ключевой метод борьбы с диабетом второго типа.

Врач назвала недостаток физической активности одним из факторов развития заболевания.

«Самый главный способ лечения — это модификация образа жизни. То есть человек должен добавить в жизнь физическую активность», — подчеркнула медик.

Чернышова также посоветовала отказаться от переедания и отдать предпочтение здоровому питанию. Из рациона стоит исключить пищу, богатую простыми углеводами и трансжирами.