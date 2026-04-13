Врач Чернышова указала на связь постоянного чувства голода с неправильным питанием

Навязчивые мысли о еде могут указывать на проблемы со здоровьем и психикой. Подробнее рассказала терапевт Надежда Чернышова, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, среди причин — неправильное питание. Когда организм не получает достаточного количества белка, ему не хватает строительных материалов для поддержания нормального уровня жизнедеятельности, поэтому мозг требует еды. Еще одна причина — недостаток воды: жажда и голод обрабатываются одним отделом мозга, гипоталамусом, поэтому при обезвоживании организм путается в сигналах.

Эндокринные нарушения, такие как сахарный диабет и гипотиреоз, также могут вызвать постоянное желание что-то съесть. При сахарном диабете глюкоза не поступает в клетки, поэтому у человека возникает потребность в дополнительной энергии.