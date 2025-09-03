Врач Чернышова рекомендовала регулярно сдавать кровь на сахар для профилактики диабета

Терапевт Надежда Чернышова поделилась с aif.ru способами профилактики сахарного диабета второго типа. Она рекомендовала регулярно проверять уровень сахара в крови и вести активный образ жизни.

Как пояснила специалист, если соответствующий показатель повышен, следует сразу начать обследование.

«Это особенно важно в тех случаях, когда у родственников, прежде всего у родителей, или у дедушек, или бабушек, был сахарный диабет второго типа», — подчеркнула эксперт.

Медик указала на роль наследственности в развитии заболевания. Она также посоветовала заниматься физической активностью и правильно питаться для предотвращения недуга, добавил сайт телеканала «Звезда».