Врач Чернышова рассказала о пользе трансдермальных пластырей, когда трудно глотать таблетки

Для поддержания здоровья человеку необходимы витамины различных групп. Обычно их получают из пищи, а иногда принимают специальные комплексы. Однако существует альтернативный способ — трансдермальные пластыри, которые позволяют полезным элементам поступать в организм через кожу. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о преимуществах и особенностях такого метода. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Трансдермальный метод и пластыри не являются новинкой. Врач привела в пример случай с пациентом, страдавшим от стенокардии, которому помогло лечение через кожу.

«При этом состоянии, помимо болей в сердце, боль может отдавать и в плечо. Но человек категорически отказывался от лечения сердца и заявлял, что ему нужно лечить боль в плече», — рассказала собеседница.

Медики разработали для пациента мазь с нитроглицерином, которую он наносил на плечо. Спустя время боль прошла, и человек был уверен, что ему вылечили плечо, хотя на самом деле врачи лечили его сердце.

Трансдермальные пластыри также могут быть полезны, если человеку трудно глотать таблетки. Однако выбор между пластырем, таблеткой или уколом должен делать врач, учитывая индивидуальные особенности каждого случая.

При этом нельзя однозначно утверждать, что пластырь с витаминами или лекарством будет работать хуже, чем таблетки, свечи, инъекции и так далее. Это тот же самый препарат, но в другой форме введения, заключила терапевт.