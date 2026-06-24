Врач Чернышова предупредила о смертельной опасности купания в запрещенных местах

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом» перечислила самые рискованные летние развлечения, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

Одним из самых опасных занятий специалист назвала купание в местах, где это не разрешено. Если дно не обследовано, удар о него может привести к перелому шейных позвонков и параличу.

«А то и смертельному исходу. Это, к сожалению, происходит ежегодно», — отметила медик.

По ее словам, в стоячей воде можно подцепить паразитоз-церкариоз («зуд купальщика»), а также другие инфекции. Эксперт посоветовала выбирать пляжи с чистым дном и проточной водой.