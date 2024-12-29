Врач Чернышова посоветовала перед заправкой салатов отложить часть их основы и ее убрать в холодильник

Врач Надежда Чернышова в беседе с «ФедералПресс» предостерегла от употребления салатов, заправленных майонезом, которые простояли всю новогоднюю ночь на столе. Она настоятельно рекомендует не доедать такие блюда.

В теплой среде и при наличии питательных веществ любой патогенный микроорганизм, случайно попавший в салат во время приготовления, может размножиться и выделить ядовитые вещества. Это может привести к пищевым токсикоинфекциям, пояснила врач.

Чтобы сохранить праздничные салаты, можно перед заправкой отложить часть их основы и убрать в холодильник.

«Утром или в обед 1 января эту основу можно достать, заправить соусом и спокойно подать к столу», — сказала Чернышова.

Она также посоветовала избегать обильных застолий 1 января и придерживаться более привычного рациона, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Врач упомянула, что в новогодние праздники пищевые отравления являются основной причиной заболеваний.