Врач Черемухина посоветовала людям с диабетом и ожирением воздержаться от блинов

Врач-гастроэнтеролог нижегородской больницы имени Семашко Юлия Черемухина в разговоре с редакцией сайта pravda-nn.ru поделилась советами, как провести Масленичную неделю без ущерба для здоровья.

Специалист напомнила, что блины — высококалорийная и жирная пища, поэтому людям с ожирением, диабетом и проблемами с ЖКТ лучше воздержаться от употребления этого блюда. Остальным рекомендуется ограничиться одним-двумя блинами.

Важно придерживаться разнообразного меню: помимо сладких начинок подойдут запеченные фрукты, индейка, курица и овощи. Хранить готовые блины следует не дольше нескольких часов, подчеркнула Черемухина.