Инфаркт миокарда часто воспринимается как неожиданное событие, хотя в некоторых случаях ему могут предшествовать симптомы ишемии. Важно вовремя распознать эти сигналы организма. Кардиолог Мария Чайковская рассказала RT , что одним из наиболее частых ранних симптомов становится дискомфорт в грудной клетке.

Это может проявляться как чувство давления, тяжести или жжения при физической нагрузке или эмоциональном напряжении.

«Такое состояние проходит в покое, поэтому пациенты не всегда обращаются за медицинской помощью и списывают это на усталость или напряженный день», — отметила специалист.

Также стоит обратить внимание на одышку, повышенную утомляемость, перебои в работе сердца, головокружение и дискомфорт, отдающий в руку, шею или спину.

Особенно внимательными следует быть людям с факторами риска: артериальной гипертензией, сахарным диабетом, повышенным холестерином, ожирением, а также курильщикам и тем, у кого в семье были сердечно-сосудистые заболевания.

Отдельно кардиолог обратила внимание на фибрилляцию предсердий — распространенный вид аритмии, который может повышать риск инфаркта и протекать бессимптомно. «Пациенты с фибрилляцией предсердий могут ощущать перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, слабость или одышку», — пояснила Чайковская. Своевременная диагностика и обращение к врачу помогут эффективно контролировать заболевание.