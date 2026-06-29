Врач Букина предупредила о негативном влиянии газированных напитков без сахара на здоровье зубов

Врач Ираида Букина предупредила NEWS.ru о негативном влиянии газированных напитков без сахара на здоровье зубов. Она подчеркнула, что такие напитки могут привести к разрушению эмали.

По словам специалиста, в составе газированных напитков присутствует фосфорная кислота, которая вызывает эрозию эмали и корней зубов. «Сладкие газированные напитки создают во рту кислую среду, которая способствует деминерализации эмали и развитию кариеса», — отметила врач.

Букина обратила внимание на то, что диетическая газировка без сахара также может быть опасна. В таких напитках часто добавляют больше лимонной кислоты, чтобы компенсировать отсутствие сахара во вкусе, и это делает их более кислыми, чем обычные газированные напитки, написал KP.RU.

Кроме того, употребление сладких газированных напитков в жару может резко повысить уровень сахара в крови. Из-за того что холодная газировка притупляет восприятие сладости, человек может выпить больше, чем необходимо.