Врач Борзакова предостерегла от замены полноценных приемов пищи сладостями

Во время праздников родители нередко снижают контроль за рационом детей, что приводит к злоупотреблениям сладким и отказу от полноценной пищи. О том, почему это опасно, рассказала педиатр ДГКБ им. З. А. Башляевой Светлана Борзакова в беседе с aif.ru .

Врач подчеркнула, что сладости не должны заменять правильное питание. Даже в праздничные дни важно следить за балансом, считает она.

«Есть основные приемы пищи, а потом можно съесть охотные конфеты. Это важно — сначала полноценная еда, а потом удовольствие», — отметила Светлана Борзакова.

Кроме того, врач посоветовала ограничить употребление газированных напитков, заменив их более полезными альтернативами. Это поможет избежать перегрузки поджелудочной железы у детей во время каникул.