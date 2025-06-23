Врач Богатырев назвал отеки и боль в пояснице признаками болезней почек

Заболевания почек часто остаются незамеченными на начальных этапах, так как их симптомы не всегда ярко выражены. Уролог Артур Богатырев рассказал « Газете.ru », как вовремя диагностировать патологию.

По словам специалиста, тревожный сигнал — учащенное или затрудненное мочеиспускание, часто сопровождающееся дискомфортом. Также могут появиться симптомы, напоминающие цистит. Кроме того, следует обратить внимание на возникновение отеков, особенно в области лица и ног, снижение аппетита, наличие крови в моче, а также на тянущие или резкие боли в пояснице и спине.

«Почечные заболевания могут развиваться в любом возрасте — начиная с внутриутробного периода и первых дней жизни новорожденного», — предупредил медик.

Как пояснил врач, недуг можно выявить даже на ранней стадии с помощью простых лабораторных анализов. Чтобы не упустить момент, важно регулярно сдавать общий анализ крови и мочи.