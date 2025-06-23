Врач Богатырев назвал отеки и боль в пояснице признаками болезней почек
Заболевания почек часто остаются незамеченными на начальных этапах, так как их симптомы не всегда ярко выражены. Уролог Артур Богатырев рассказал «Газете.ru», как вовремя диагностировать патологию.
По словам специалиста, тревожный сигнал — учащенное или затрудненное мочеиспускание, часто сопровождающееся дискомфортом. Также могут появиться симптомы, напоминающие цистит. Кроме того, следует обратить внимание на возникновение отеков, особенно в области лица и ног, снижение аппетита, наличие крови в моче, а также на тянущие или резкие боли в пояснице и спине.
«Почечные заболевания могут развиваться в любом возрасте — начиная с внутриутробного периода и первых дней жизни новорожденного», — предупредил медик.
Как пояснил врач, недуг можно выявить даже на ранней стадии с помощью простых лабораторных анализов. Чтобы не упустить момент, важно регулярно сдавать общий анализ крови и мочи.