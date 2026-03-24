Врач Боброва сообщила, что туберкулез может долгое время протекать бессимптомно
Врач Татьяна Боброва рассказала RT, что микобактерии туберкулеза могут переходить в латентную форму и не вызывать активного воспаления.
По словам медика, в таком состоянии человек не чувствует себя больным и не представляет опасности для окружающих, но инфекция остается в организме и может активироваться спустя годы.
«Заболевание развивается постепенно и может долгое время не проявлять себя, однако при активации инфекции значительно возрастает риск осложнений», — предупредила эксперт.
Врач подчеркнула, что выжидательная тактика в случае подозрения на туберкулез может быть опасной. Она рекомендовала не откладывать обследование при появлении даже неспецифических симптомов.