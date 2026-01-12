Врач Белоусова рекомендовала исключить жирную пищу и полуфабрикаты, чтобы наладить режим питания после праздников

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в беседе с RT рассказала, как помочь организму вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников. Она порекомендовала придерживаться метода гарвардской тарелки.

Для каждого приема пищи тарелка диаметром 22–23 сантиметра мысленно делится на четыре части: половина — овощи и фрукты, четверть — растительные белки (фасоль, нут, горох) и нежирные сорта мяса, рыбы, птицы, еще четверть — сложные углеводы (крупы, макароны).

«Вместе с этим следует ограничить или исключить потребление жирной, переработанной пищи, например чипсов, снеков, замороженных полуфабрикатов, отказаться от алкогольных напитков», — отметила специалист.

Также важно поддерживать водный баланс. Эндокринолог подчеркнула, что строгой нормы потребления воды нет. Взрослым можно ориентироваться на 1,5–2 литра жидкости в сутки, учитывая пищу, в которой она содержится. Людям с хроническими заболеваниями необходимо обсудить суточную норму потребляемой жидкости с лечащим врачом.

Пить следует по желанию, отдавая предпочтение чистой питьевой воде. Также стоит ограничить потребление напитков с добавленным сахаром и сладких газированных напитков.