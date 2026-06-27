Врач Белоусов посоветовал учитывать плотность мякоти и запах при покупке морской рыбы

Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов дал рекомендации по выбору и приготовлению рыбы. Об этом сообщило РИАМО .

Специалист подчеркнул, что важнейшим критерием является свежесть и качественная термическая обработка.

«Для морской рыбы важно смотреть на запах, плотность мякоти и условия хранения. Для речной — особенно не рисковать с сырой, малосоленой и „домашней“ засолкой: жарка и варка должны быть полноценными», — отметил врач.

По его словам, чтобы минимизировать риски, лучше выбирать запеченную или отварную рыбу, а также продукты из проверенного сырья, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».