Врач Беляева уточнила, кто должен быть осторожен перед длительными перелетами

Директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Волгограде Наталия Беляева рассказала NEWS.ru , что гипертоникам следует проконсультироваться с кардиологом перед длительным перелетом. Также в зоне риска находятся люди, перенесшие инсульт.

По словам врача, длительное путешествие может быть серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы. Пациенты с ишемической болезнью, гипертонией, фибрилляцией предсердий или после перенесенного инсульта должны особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Им необходимо проверить его состояние и при необходимости получить рекомендации специалиста перед перелетом.

Беляева подчеркнула, что на сердце во время перелета влияют гипоксия, обезвоживание, длительная неподвижность и необходимость оставаться в одной позе. Эти факторы могут вызвать сгущение крови, нарушить венозный отток и ритм сердца, а также спровоцировать скачки давления. Кроме того, существует риск тромбообразования.