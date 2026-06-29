Врач Батраков рассказал о рисках посещения пляжа с грудными детьми

Доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков в разговоре с NEWS.ru предупредил о возможных опасностях для грудных детей при посещении пляжа.

По словам врача, нежная кожа младенцев не способна противостоять агрессивному солнцу, а их система терморегуляции слишком слаба для контакта с водой и песком. Из-за этого дети первого года жизни могут получить ожоги от прямых солнечных лучей или тепловой удар при высокой температуре воздуха.

Батраков отметил, что купание в открытых водоемах может стать источником заражения инфекциями, включая ротавирус. Иммунная система малышей еще формируется и не обеспечивает полную защиту, как у взрослого человека. Вирус может передаться ребенку даже бытовым путем, если он контактировал с искупавшимися родственниками.

Врач подчеркнул, что перед отпуском на пляж важно провести своевременную вакцинацию детей первого года жизни. Это поможет снизить риск заражения ротавирусом и другими инфекциями. Кроме того, песок на пляже представляет опасность аспирации, когда он попадает в дыхательные пути и может привести к развитию удушья.