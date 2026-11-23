Врач-эндокринолог, диетолог Павел Баранов рассказал сайту aif.ru , что сахар можно заменить некалорийными сахарозаменителями. По его словам, это особенно актуально для людей с диабетом и тех, кто стремится похудеть.

Баранов заявил, что сахар можно и нужно заменять на сахарозаменители людям с диабетом и стремящимся похудеть. По его словам, предпочтение следует отдавать некалорийным подсластителям, к которым относятся неотам, сукралоза, стевия, аспартам и сахарин, пишет «Свободная пресса».

Баранов уточнил, что подобные аналоги добавляют в напитки, выпечку, йогурты и другие продукты. При этом он подчеркнул, что некалорийные сахарозаменители признаны безопасными, однако их не стоит употреблять безмерно.