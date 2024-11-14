Врач Баранов: диабет чаще всего возникает у людей, у которых высокий процент жира и низкий процент скелетной мускулатуры

Специалист в области эндокринологии и диетологии Павел Баранов в беседе с радио Sputnik прокомментировал рост числа сахарным диабетом во всем мире.

Ранее ВОЗ опубликовала статистику, в которой говорится, что число больных диабетом в мире выросло более чем в четыре раза, начиная с 1990 года.

Собеседник пояснил, что распространенность увеличивается за счет того, что, благодаря улучшению качества медицинской помощи, увеличивается срок продолжительности жизни больных с этой проблемой. Что касается самой болезни, число случаев также растет, однако это относится к диабету второго типа.

Баранов объяснил, что особенно следить за здоровьем следует людям, у которых высокий процент жира и низкий процент скелетной мускулатуры. С высокой долей вероятности, при наличии хронических заболеваний, это может привести к развитию диабета.

Сегодня в России зафиксировано более пяти миллионов больных сахарным диабетом.