Врач Барагунова рассказала, что имплантация позволяет избежать смещения соседних зубов

Имплантация зубов — один из наиболее эффективных методов восстановления зубного ряда, отметила ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Марьяна Барагунова в интервью РИАМО .

«Имплант вживляется в кость и со временем прочно с ней срастается, становясь надежной опорой для постоянной коронки», — подчеркнула Барагунова.

Основные показания к имплантации — отсутствие одного или нескольких зубов, полное отсутствие зубов на одной или обеих челюстях. Процедура позволяет избежать смещения соседних зубов, нарушения прикуса и неравномерного распределения жевательной нагрузки, написал «Петербургский дневник».

Важно учитывать состояние прикуса перед имплантацией. Нередко требуется его предварительная коррекция. «Состояние прикуса играет ключевую роль в планировании имплантации», — заключила Барагунова.

Противопоказания к имплантации включают заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови, тяжелые аутоиммунные заболевания, онкологию и плохо контролируемый сахарный диабет.