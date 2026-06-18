Врач Байгудин указал на важность системного подхода к здоровью, характерного для СССР
Врач Александр Байгудин подчеркнул значимость определения здоровья, данного Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По словам медика, здоровье — это не только отсутствие болезней, но и состояние физического, психического и социального благополучия, что особенно важно учитывать после 40 лет.
«Сегодня многие медицинские организации все меньше напоминают пространство для выздоровления и все больше — глянцевый офис или гостиницу», — отметил эксперт.
Байгудин напомнил, что в советское время к здоровью подходили системно: профилактика была основой, а не дополнением. В стране появились диспансеры, санатории, профилактории, а питание в столовых рассчитывалось исходя из баланса белков, жиров, углеводов, калорий и витаминов.