Врач Азизова предупредила, что оставленные в квартире после праздников букеты могут быть опасны для здоровья

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова рассказала RT , что после праздников оставленные в квартире букеты могут представлять опасность для здоровья из-за микробиологических процессов разложения.

Срезанные цветы быстро теряют естественные защитные механизмы, и вода в вазе становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Исследования показывают, что уже через несколько дней в ней могут формироваться бактериальные биопленки, а на растительных тканях — колонии плесневых грибов.

Споры плесени могут вызывать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, чихание, заложенность носа, кашель, покраснение и слезотечение глаз. Наиболее чувствительны к таким воздействиям люди с аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями дыхательных путей.

При бактериальном разложении растительных тканей могут образовываться летучие органические соединения, создающие характерный гнилостный запах. Они обычно не считаются токсичными, однако могут ухудшать качество воздуха в помещении и вызывать субъективный дискомфорт.

Длительное пребывание в помещении с источниками плесени нежелательно, особенно для пациентов с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями легких и пожилых людей.

Для соблюдения бытовой гигиены врач рекомендовала менять воду у цветов каждые один-два дня, регулярно мыть вазу, подрезать стебли и удалять подгнившие части растений, а также не держать увядающие растения в спальне.