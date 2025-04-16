Врач Аветисов: вакцинацию от клещевого энцефалита можно сделать и весной

Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Врач общей практики Евгений Аветисов в беседе с RT напомнил о важности прививки для профилактики этой болезни.

Доктор подчеркнул, что эффективность вакцины превышает 95% при соблюдении графика вакцинации. Классическая схема вакцинации включает два введения вакцины с интервалом в один – три месяца. Максимальный эффект достигается примерно через две недели после второй дозы.

Хотя начинать вакцинацию рекомендуется зимой, это можно сделать и весной, когда клещи уже активны. Однако пока формируется иммунитет, важно соблюдать меры защиты. Для поддержания крепкой защиты нужно проводить ревакцинацию каждые три года.

Аветисов также отметил, что клещи переносят не только энцефалит, но и другие заболевания, такие как боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. Поэтому важно принимать меры предосторожности, даже если человек привит от энцефалита.