Врач Атаманова: после наступления менопаузы женщинам нужно регулярно проверять холестерин

Проверять уровень холестерина важно каждому человеку старше 35 лет, а также молодым пациентам, имеющим семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом напомнила диетолог-эндокринолог Юлия Атаманова в разговоре с редакцией сайта «Газета.Ru».