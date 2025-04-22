Врач Атаманова: после наступления менопаузы женщинам нужно регулярно проверять холестерин

Проверять уровень холестерина важно каждому человеку старше 35 лет, а также молодым пациентам, имеющим семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом напомнила диетолог-эндокринолог Юлия Атаманова в разговоре с редакцией сайта «Газета.Ru».
Как отметила доктор, женщинам рекомендуется начинать регулярные проверки после наступления менопаузы. Курильщикам, страдающим диабетом, гипертонией или избыточным весом контроль необходим независимо от возраста.
Врач пояснила, что анализ должен включать показатели общего, плохого («низкой плотности») и хорошего («высокой плотности») холестерина. Повышенные значения требуют консультации специалиста и возможного приема препаратов-статинов, передает kp.ru.
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