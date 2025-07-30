Врач Атаманова назвала стевию безопасной альтернативой сахару

Эндокринолог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Юлия Атаманова поделилась информацией о замене сахара для людей с диабетом. Об этом сообщил aif.ru.
По словам эксперта, стевия является наиболее натуральной и безопасной альтернативой сахару. Если горький или травянистый привкус стевии не по вкусу, Атаманова рекомендовала использовать эритрит, сукралозу и сахарин.
Эти подсластители не влияют на уровень сахара в крови, поэтому их можно добавлять в напитки, подчеркнула эксперт. Однако чрезмерное употребление заменителей может вызвать побочные эффекты, добавил RT.
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