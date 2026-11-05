Врач Ашуров перечислил опасные ошибки при инфаркте

Врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров рассказал о пяти наиболее опасных ошибках при оказании первой помощи человеку с инфарктом. Об этом сообщило издание «ФедералПресс» .

По словам врача, боль при инфаркте — давящая или жгучая, она не меняется при вдохе или смене позы и отдает в руку, шею или челюсть. Возможны одышка, холодный пот и тошнота. Если симптомы появились, нельзя ждать их исчезновения или пытаться доехать до больницы самостоятельно — состояние может резко ухудшиться, тогда как бригада скорой помощи сможет сразу сделать ЭКГ.

Заниматься самолечением опасно: корвалол и валидол не восстанавливают кровоток, а нитроглицерин может критически снизить давление. Аспирин допустим только при отсутствии противопоказаний. Категорически запрещены горячие ванны, алкоголь и физические нагрузки.

Если человек потерял сознание и не дышит, нужно вызвать скорую и начать сердечно-легочную реанимацию: компрессии грудной клетки с частотой 100–120 в минуту и глубиной 5–6 см.