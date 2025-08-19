Врач Артищев рассказал, что исправление осанки помогает увеличить рост

Рост человека перестает увеличиваться после 18–25 лет, однако есть способы изменить его. О них рассказал врач, ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

«Единственный способ радикально увеличить рост во взрослом возрасте — удлинение костей по методу Илизарова. Суть: кость ломают, фиксируют аппаратом и постепенно (по 1 миллиметру в день) растягивают. Новые ткани нарастают в промежутке. Процесс мучительный (6–12 месяцев!), дорогой и рискованный (возможны инфекции, деформации). Но дает +5–10 см», — отметил доктор.

Он добавил, что есть и менее радикальный способ — исправить осанку. Расправленные плечи и прямой позвоночник «добавляют» порядка двух–трех сантиметров роста. Поэтому важно укреплять мышцы спины и корсета. Это поможет уменьшить компрессию межпозвонковых дисков, заключил Артищев.