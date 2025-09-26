Врач Арифджанова сообщила, что постоянный дефицит сна приводит к «сонному долгу»

Мнение о возможности компенсировать недосып в будние дни длительным сном в выходные — заблуждение. По утверждению невролога Ксении Арифджановой, такая практика не восстанавливает силы, а создает лишь видимость отдыха и вредит организму. Как подчеркнула специалист в интервью «Газете.Ru» , сон — это сложный биологический процесс, связанный с циркадными ритмами.

Именно во время сна происходят важные перестройки в работе нервной, гормональной и метаболической систем. Недостаток сна запускает хронический стресс, нарушая выработку гормонов и снижая иммунитет, написало «АБН24».

Постоянный дефицит сна приводит к «сонному долгу», который ухудшает когнитивные способности, концентрацию, эмоциональное состояние и гормональный баланс. Особенно это опасно для женщин, которым требуется больше времени для восстановления, чем мужчинам.

Попытки компенсировать недосып в выходные не устраняют последствия хронического недосыпа. Нерегулярный режим сна повышает риск развития инсулинорезистентности и диабета второго типа, а также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Исследование Гарвардской медицинской школы подтверждает: постоянное нарушение режима сна ведет к ухудшению памяти, снижению концентрации и метаболическим сбоям. Компенсация сна на выходных не решает проблему. Только регулярный и качественный сон способствует поддержанию здоровья и нормальной работе организма.