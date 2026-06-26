Врач Андриянова предупредила об опасности татуировок из черной хны на пляжных курортах

Рисунки хной на коже — популярный атрибут пляжного отдыха. Однако такие временные татуировки могут быть опасны для здоровья. Подробнее рассказала косметолог и дерматолог Ольга Андриянова в беседе с Life.ru .

По словам врача, натуральная хна изготавливается из порошка листьев лавсонии с добавлением лимонного сока, чайного настоя, сахара и других природных компонентов. Синтетические смеси часто содержат парафенилендиамин (ПФД) — химическое вещество, способное вызывать аллергические реакции. Это может привести к покраснению, зуду, контактному дерматиту, химическим ожогам и болезненным высыпаниям.

«Для создания ярких и стойких рисунков мастера нередко используют синтетические смеси», — предупредила медик.

Особую опасность представляет черная хна, в которую часто добавляют ПФД для усиления цвета и стойкости. Риск возрастает при использовании составов с блестками, глиттером и различными красителями.