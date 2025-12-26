Врач Альмасри призвал не употреблять салаты, которые простояли более 12 часов в холодильнике

Новогодние праздники часто сопровождаются пышными застольями. Врачи напоминают о важности соблюдения правил хранения праздничных блюд, особенно салатов. Гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» Али Альмасри рассказал Piter.TV , как избежать пищевого отравления.

Салаты с майонезом, сметаной, яйцами, рыбой или мясом относятся к скоропортящимся продуктам. Врач советует заправлять салаты за 15–30 минут до подачи, чтобы пропитался вкус, но микроорганизмы не успели размножиться. При температуре +2…+4 градусов такие блюда можно хранить не дольше 12 часов — это официальная санитарная норма для кулинарных изделий с заправкой. При комнатной температуре срок хранения сокращается до двух часов.

Гастроэнтеролог отмечает, что идеальная температура для хранения салатов — +2…+4 градусов. Эта температура тормозит рост золотистого стафилококка, сальмонеллы и листерий, но не «замораживает» вкус продуктов.

Если салат простоял более 12 часов в холодильнике или больше двух часов при комнатной температуре, его следует выбросить, даже если он не пахнет испорченным. Насторожить должны водянистая или слипшаяся масса, легкое шипение при перемешивании, пузырьки, мутная жидкость или расслоение.

Безопасную порцию салата Али Альмасри советует измерять ладонью. Одна порция размером с ладонь (около 150–180 граммов) за один прием считается нормальной. Для взрослого со здоровым ЖКТ нормально съесть две такие порции за вечер.

Чтобы не перегрузить организм за столом, эксперт рекомендует начинать трапезу с салатов из свежих овощей. На одну тарелку лучше класть не больше двух «тяжелых» блюд одновременно. Алкоголь лучше чередовать со стаканом воды.