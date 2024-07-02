Врач Алексанян: чаще всего мужчины записываются на ринопластику и блефаропластику

Доктор медицинских наук, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал, какие пластические операции чаще всего делают мужчины.

По его словам, большой популярностью среди представителей сильного пола пользуется ринопластика, в особенности — запатентованная авторская методика. Благодаря ей хирург может устранить практически любые несовершенства с минимальной кровопотерей, сохранностью сосудов и анатомии носа.

«При таком хирургическом вмешательстве очень важно учитывать пропорции, строение, национальность и много других факторов», — сказал доктор.

Большим спросом у мужчин пользуется и блефаропластика. Такая операция делает внешний вид мужчины свежим и помолодевшим — уходят неприятные возрастные изменения и синяки под глазами. Алексанян подчеркнул, что иногда только этой операции бывает достаточно, чтобы изменить качество жизни.