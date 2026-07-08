Врач Александрова указала на отсутствие полезных свойств у кваса
Кандидат медицинских наук и диетолог Екатерина Александрова заявила, что квас, который многие предпочитают в жаркую погоду, не несет пользы для здоровья. Об этом сообщило «Радио 1».
По словам врача, в составе напитка содержится много сахара.
«Пьем мы его не по 100 миллилитров, а литрами, соответственно, суммарно получаем огромное количество сладости», — объяснила медик.
Александрова подчеркнула, что при выборе напитков важно обращать внимание на их состав и технологию изготовления. Даже естественный процесс брожения требует наличия сахара, добавило Ura.ru.