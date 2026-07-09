Врач Ахмадеева предостерегла от использования сметаны при солнечных ожогах

Врач-терапевт и физиотерапевт Евгения Ахмадеева сообщила в пресс-центре ТАСС , что лечение солнечных ожогов сметаной или кефиром может ухудшить состояние кожи.

По словам эксперта, такие народные методы создают на коже пленку из-за высокой жирности, что нарушает теплоотдачу. Избыточное тепло уходит вглубь тканей, сильнее травмируя кожу. Кроме того, пищевые продукты на поврежденных участках могут стать источником вторичной инфекции, написал KP.RU.

Ахмадеева подчеркнула, что лучше использовать аптечные препараты. При тяжелых симптомах, высокой температуре, обилии волдырей, рвоте или судорогах, а также если пострадал ребенок до года, нужно немедленно вызвать врача.

Также врач напомнила о гарвардском исследовании, в котором 20 лет наблюдали за 100 тысячами медсестер. У людей, перенесших более пяти сильных солнечных ожогов в возрасте до 20 лет, риск развития злокачественных новообразований кожи в будущем возрастает более чем в 80 раз.