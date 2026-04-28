Врач Агами рассказал, что стоматологи активно применяют ИИ для диагностики

В стоматологии уже активно применяют искусственный интеллект для диагностики, рассказал главный врач клиники AMBC Михаил Агами в беседе с ИА НСН .

По его словам, нейросети помогают врачам получать дополнительное мнение и исключать ошибки, однако окончательное решение всегда остается за специалистом.

«ИИ — это перестраховка, чтобы исключить человеческий фактор. Врач не ставит диагноз только по машине, но проверяет ее выводы», — отметил Агами.

Он подчеркнул, что цифровые технологии, включая сканеры и 3D-моделирование, быстро распространяются в отрасли. В будущем, по мнению врача, многие процедуры будут выполнять роботы — уже сейчас на выставках представлены первые образцы таких устройств.