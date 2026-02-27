Врач Агаева рассказала, что все больше молодых людей сталкиваются с диабетом из-за неправильного питания

Эндокринолог Тамила Агаева в беседе с Lenta.ru рассказала, что все больше молодых людей сталкиваются с диабетом из-за неправильного питания и недостаточной физической активности.

По ее словам, многие предпочитают высококалорийные продукты и фастфуд, забывая об овощах и фруктах. Агаева пояснила, что диабет развивается не столько из-за употребления сладкого, сколько из-за регулярного превышения суточной калорийности, что ведет к лишнему весу и инсулинорезистентности, написал aif.ru.

Еще одной важной причиной Агаева назвала недостаток физической активности. Без нагрузок мышцы не могут эффективно утилизировать глюкозу, и ее уровень в крови растет. Эндокринолог рекомендует заниматься активными физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, риск диабета увеличивает курение, в том числе электронные сигареты и вейпы. По словам специалиста, у курильщиков вероятность развития заболевания на 30–40 процентов выше.