Для поддержания здоровья и долголетия необходимо следовать принципам сбалансированного питания. Об этом заявил терапевт Алексей Абызов в интервью сайту Lenta.ru . Эксперт подчеркнул важность разнообразных продуктов в рационе.

Как отметил специалист, регулярные физические нагрузки выступают в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют снижению симптомов тревожно-депрессивных состояний.

Ключевым фактором здорового долголетия также является соблюдение режима сна. Недостаток ночного отдыха может ослабить иммунную систему и снизить активность клеток, борющихся с вирусами и онкологическими заболеваниями. Взрослым рекомендуется спать не менее семи-восьми часов в сутки, привел слова доктора сайт aif.ru.

Умение справляться со стрессом имеет критическое значение для здоровья, так как продолжительное воздействие стрессовых факторов повышает уровень кортизола, что, в свою очередь, ослабляет иммунитет и снижает сопротивляемость инфекциям. Это также может усугубить течение таких заболеваний, как диабет, гипертония, экзема и мигрень.