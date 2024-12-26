Нарколог назвала самый безопасный алкогольный напиток

Самыми неблагоприятными для организма врач назвала крепкие алкогольные. Также она посоветовала быть осторожными с газированным спиртным.

«Дело в том, что всасывание алкоголя за счет пузырьков газа происходит быстрее», — объяснила Сазонова.

Кроме того, нарколог посоветовала не выпивать на голодный желудок и в течение дня, чтобы не проспать наступление Нового года и не попасть в стационар с отравлением или травмами.

Ранее юрист Игорь Зверев рассказал, что за бурное распитие спиртного в новогоднюю ночь с запуском фейерверков можно получить штраф или даже отправиться под арест на 15 суток.