В Сеченовском университете опробовали новый способ лечения болезни Альцгеймера

Сотрудники клинической больницы № 3 Сеченовского университета впервые в мире предложили и применили селективную плазмосорбцию внеклеточной ДНК — новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Развитию заболевания способствуют нейтрофильные внеклеточные ловушки (NETs) и циркулирующая вне клеток ДНК. Селективная плазмосорбция позволяет их удалять и тем самым снижать воспаление.

У пациентов, прошедших три процедуры в рамках пилотного клинического исследования, через три месяца заметили улучшение памяти и внимания, они быстрее обрабатывают информацию и лучше ориентируются в повседневной жизни.

Ранее ученые из UT Health San Antonio установили, что сон продолжительностью более девяти часов может быть связан с биомаркером болезни Альцгеймера. Исследование проводили во Фреймингеме.