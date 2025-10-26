Возраст невозврата. Российские ученые выяснили, когда начинается старость
Сеченовский университет выяснил, что старость начинается в 25 лет
В 25-летнем возрасте в организме человека запускаются процессы старения. Они проявятся гораздо позже в виде болезней, сообщила РИА «Новости» доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.
«С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет», — сказала она.
Именно в этом возрасте, по словам Рыковой, начнут формироваться неинфекционные заболевания, вроде диабета и проблем с сердцем, которые будут мучить человека в старости. Проявляться они начнут после 40 лет.
Она напомнила, что на продолжительность жизни влияют внешние факторы и привычки человека. Для здоровья, в том числе ментального, важно поддерживать физическую активность, достаточно отдыхать, соблюдать гигиену сна и сбалансированно питаться.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал изменить подход системы здравоохранения к старению. По его словам, нужно не просто продлевать жизнь, а улучшать ее качество.